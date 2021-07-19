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Tatilde Hastanelik Oldu

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Tatilde Hastanelik Oldu
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19 Temmuz 2021 - 10:02
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Bir süredir Çeşme‘de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ‘un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram’da paylaştığı videoda şöyle dedi: “Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı.”

SERUMLA EVE GİTTİ

 İrem Derici’ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici’nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

“ÇOK İYİYİM”

Derici ise takipçilerinin sağlık durumunu sorması üzerine “Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler” açıklamasını yaptı.

İrem Derici'nin Çeşme tatili hastanede bitti! Sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı
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