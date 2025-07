ill Bill’in Yıldızı Michael Madsen 67 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kill Bill ve Reservoir Dogs gibi kült filmlerde rol alan ünlü Hollywood oyuncusu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçirdi

Madsen, Kaliforniya’nın Malibu kentindeki evinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre oyuncunun kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Madsen’in ölümüne ilişkin herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığı ifade edildi.

Kariyeri Başarılarla Dolu

Ünlü aktör, Quentin Tarantino’nun yönettiği 1992 yapımı Reservoir Dogs filminde canlandırdığı “Mr. Blonde” karakteriyle hafızalara kazındı. Daha sonra Kill Bill: Vol. 1 ve Vol. 2, The Hateful Eight ve Once Upon a Time in Hollywood gibi Tarantino filmlerinde de rol aldı.

Madsen, ayrıca 2004 yapımı Sin City, 2005 yapımı Strength and Honour ve 2006 yapımı The Killing Jar gibi birçok yapımda da yer aldı. Kariyeri boyunca sinema, televizyon ve video oyunları dahil olmak üzere toplamda 300’den fazla projede görev aldı.

Şiir Kitabı Yayımlanacaktı

Madsen’in ayrıca yayımlanmaya hazırlanan “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems” adlı bir şiir kitabı olduğu öğrenildi. Oyuncunun bağımsız film projelerinde yer almaya devam ettiği de belirtildi.

Zor Bir Süreçten Geçmişti

Michael Madsen, 2022 yılında oğlunu intihar sonucu kaybetmiş, ardından eşiyle boşanma sürecine girmişti. Bu süreçte alkol bağımlılığı ve finansal zorluklarla da mücadele etmişti.

Hollywood Yasta

Michael Madsen’in vefatı Hollywood camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Ünlü oyuncunun hayranları ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.