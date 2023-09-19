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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldı

Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2023 - 16:30

Adnan Oktar’ın televizyon programları çektiği İstanbul Boğazı manzaralı lüks villasını Ukrayna savaşının ardından Türkiye’ye gelen Rus oligark Roman Abramovic satın aldı. İngiltere’nin futbol devi Chelse’nin eski patronu Abramovic, villanın etrafını kale duvarı gibi duvarlarla kapatıyor. Helikopter pisti yapmaya hazırlanıyor.

Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 1

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Oktar’ın Kandilli Vaniköy’deki malikanesini 18 milyon dolara satın aldı. Boğaza nazır malikanede şimdilerde yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Malikanenin etrafı kale duvarı gibi duvarlarla örülüyor. İçine helikopter pisti yapılacağı belirtiliyor.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 2

Suç örgütü lideri suçlamasıyla on binlerce yıl hapis cezası Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikane, artık Rus oligark Roman Abramovic tarafından satın alındı.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 3

Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Boğaz’ı çok seven Abramovic, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 4

Hürriyet’ten Mustafa Üstündağ’ın haberine göre Rus oligarkın Adnan Oktar’ın Kandilli villasını aldığı netlik kazandı. Daha önce yalı almak isteyen Abramovic’in, yalılara helikopter pisti yapamayacağını anladığı için bu fikirden vazgeçtiği belirtiliyor.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 5

18 MİLYON DOLAR VERDİ!

Abramovic’in Adnan Oktar’ın malikanesini kaç paraya aldığı gizli tutulurken, Abramovic’in bu ev için 18 milyon dolar verdiğini konuşuluyor.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 6

Vaniköy’deki malikânenin arsası 9 bin 600 metrekare, kapalı alanı ise 2 bina şeklinde ve yaklaşık 2 bin metrekare.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 7

Serveti 10 milyar dolar civarında olan Abramovic, güvenliğine ve gizliliğe çok önem veriyor. Bu malikâne de ona gözlerden uzak bir alan tanıyor.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 8

HELİKOPTER PİSTİ İNŞAATI BAŞLADI

Adnan Oktar döneminde helikopter pisti olmayan malikaneye helikopter pisti yapmak için gerekli izinler alınmış ve çalışma başlamış.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 9

EVE ULAŞAN YOLLAR YENİDEN YAPILDI! KALE GİBİ DUVAR ÖRÜLÜYOR

Eve ulaşan yollar da yeniden yapılırken, mülkün çevresine de kale gibi duvarlar inşa etmeye başlandı; bitince Sarıyer’deki ABD Konsolosluğu gibi olacak.

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Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovich Adnan Oktar'ın malikanesini satın aldı - Sayfa 10

240 MİLYON TL’YE SATILIĞA ÇIKRAILMIŞTI

Adnan Oktar’ın Kandilli’deki malikanesi 2021 yılında sahibinden.com’da 240 milyon TL’ye satılığa çıkarılmıştı. İlanın açıklamasında “Kandilli Vaniköy’de 9614 m2 emsalsiz koru içerisinde muhteşem boğaz manzaralı 2 adet villa ve müstakil havuz” ifadeleri yer almıştı.

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