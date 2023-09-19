Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldı

Adnan Oktar’ın televizyon programları çektiği İstanbul Boğazı manzaralı lüks villasını Ukrayna savaşının ardından Türkiye’ye gelen Rus oligark Roman Abramovic satın aldı. İngiltere’nin futbol devi Chelse’nin eski patronu Abramovic, villanın etrafını kale duvarı gibi duvarlarla kapatıyor. Helikopter pisti yapmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Oktar’ın Kandilli Vaniköy’deki malikanesini 18 milyon dolara satın aldı. Boğaza nazır malikanede şimdilerde yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Malikanenin etrafı kale duvarı gibi duvarlarla örülüyor. İçine helikopter pisti yapılacağı belirtiliyor.

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Suç örgütü lideri suçlamasıyla on binlerce yıl hapis cezası Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikane, artık Rus oligark Roman Abramovic tarafından satın alındı.

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Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Boğaz’ı çok seven Abramovic, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı.

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Hürriyet’ten Mustafa Üstündağ’ın haberine göre Rus oligarkın Adnan Oktar’ın Kandilli villasını aldığı netlik kazandı. Daha önce yalı almak isteyen Abramovic’in, yalılara helikopter pisti yapamayacağını anladığı için bu fikirden vazgeçtiği belirtiliyor.

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18 MİLYON DOLAR VERDİ! Abramovic’in Adnan Oktar’ın malikanesini kaç paraya aldığı gizli tutulurken, Abramovic’in bu ev için 18 milyon dolar verdiğini konuşuluyor.

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Vaniköy’deki malikânenin arsası 9 bin 600 metrekare, kapalı alanı ise 2 bina şeklinde ve yaklaşık 2 bin metrekare.

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Serveti 10 milyar dolar civarında olan Abramovic, güvenliğine ve gizliliğe çok önem veriyor. Bu malikâne de ona gözlerden uzak bir alan tanıyor.

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HELİKOPTER PİSTİ İNŞAATI BAŞLADI Adnan Oktar döneminde helikopter pisti olmayan malikaneye helikopter pisti yapmak için gerekli izinler alınmış ve çalışma başlamış.

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EVE ULAŞAN YOLLAR YENİDEN YAPILDI! KALE GİBİ DUVAR ÖRÜLÜYOR Eve ulaşan yollar da yeniden yapılırken, mülkün çevresine de kale gibi duvarlar inşa etmeye başlandı; bitince Sarıyer’deki ABD Konsolosluğu gibi olacak.

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