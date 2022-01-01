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Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!

Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!
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11 Mart 2022 - 14:09

Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!

 

 

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Son günlerde gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen;olumsuz ve haksız eleştrilerin kaynağının kendisine yapılan negatif blokajlar ve kara büyülerden kaynaklandığını düşünüp soluğu ünlü astrolog Michaela Astro’nun yanında almış!Michaela’nın yaptığı durugörü seansı sonucundada ünlü şarkıcıya;diğer kadın meslektaşları tarafından kara büyü yapıldığı ortaya çıkmış!Seans sonunda şarkıcı Gülşen;ağlama krizine girmiş”Ben bunları haketmedim,bu benim hayatım”diyerek Michaela’dan yardım istemiş!Michaela’yla ortak bir çalışmaya giren Gülşen;ünlü astrologdan haftada 2 gün seans almaya başlamış!Hatta bu seanslar o kadar iyi gelmişki;eşiyle arasındaki buzlar erimiş,yüksek bütçeli reklam ve konser anlaşmaları imzalamış!Anladığımız o ki bu tanışma Gülşen’e çok yaramış!

 

baymagazin - #EvdeKal on Twitter: "43 yaşındaki Gülşen'den seksi pozlar 💥 # gülşen #gulsen #magazin https://t.co/T0kslNiYEK" / Twitter

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