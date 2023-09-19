Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti!

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
19 Eylül 2023 - 16:28
Sosyal medyada atışan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve Fitness koçu Savaş Cebeci kavga etti. Savaş Cebeci kanlar içinde kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyorBenzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyor
Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdiYalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldıDudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldı
Birçok dizide rol almıştı… Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla intihar etti!Birçok dizide rol almıştı… Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla intihar etti!
İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ittifak’ çıkışı! ‘Buna Meral Akşener de dahil…’İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ittifak’ çıkışı! ‘Buna Meral Akşener de dahil…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü manken ip bikiniyle sokağa çıkınca polise şikayet edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şansal Büyüka TFF’de yapılan gizli operasyonu ve büyük rezaleti açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve motorin fiyatlarını uçuracak yeni vergi geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDERKEN NASIL GİYİNMELİYİZ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dudak uçuklatan rakam! Rus oligark Abramovıch Adnan Oktar’ın malikanesini satın aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Birçok dizide rol almıştı… Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla intihar etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ittifak’ çıkışı! ‘Buna Meral Akşener de dahil…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Güler’den sevindiren haber! Dönüş tarihi resmen açıklandı…
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulunduEylül 19, 2023-10:01 am
8 yıldır aranan suç örgütü lideri yakalandıEylül 19, 2023-9:58 am
Trafik sigortası için yeni karar…Eylül 19, 2023-9:56 am
Organize suç örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar varEylül 19, 2023-9:27 am
Erdoğan’dan 820 kişiye yeni kimlik! New York’ta teslim etti…Eylül 18, 2023-9:29 am
Diyarbakır’da 1’i kırmızı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildiEylül 18, 2023-9:27 am
Kahramanmaraş’ta depremEylül 15, 2023-1:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !