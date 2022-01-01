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İzmir’de kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı! Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın

İzmir’de kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı! Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın
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16 Mart 2022 - 15:08

İzmir’de kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı! Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın

İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

 

İzmirde kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın

 

Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl Gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.

İzmirde kızıl gökyüzünü gören telefonuna sarıldı Sosyal medyadan paylaşanlar şaşkın

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