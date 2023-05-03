Tuba Ünsal’dan aşk dolu kareler: Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Tuba Ünsal, iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmış, geçtiğimiz yıl kasım ayında 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılmışlardı. Çift, daha sonra da Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.