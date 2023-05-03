Tuba Ünsal’dan aşk dolu kareler: Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Kendisinden 7 yaş küçük iş insanı Serdar Turan ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, beraber gittikleri Endonezya seyahatinden aşk dolu karelerini paylaştı.
Kendisinden 7 yaş küçük iş insanı Serdar Turan ile birliktelik yaşayan Tuba Ünsal, beraber çıktıkları Endonezya seyahatinden aşk dolu pozlar paylaştı.
Tuba Ünsal, iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmış, geçtiğimiz yıl kasım ayında 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılmışlardı. Çift, daha sonra da Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.
TATİLDEN KARELER
Serdar Turan ile mutlu bir beraberlik yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, Endonezya’da sevgilisiyle tatil yaparken güzel pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
DUDAK DUDAĞA POZ
Sosyal medya hesabından aşk dolu karelerini paylaşan güzel oyuncu, Turan ile dudak dudağa çekilen karesini ‘and love’ notuyla paylaştı.