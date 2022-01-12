Çıplak fotoğrafları sızan Lottie Moss moral tatilinde! Pozları yine gündem oldu
Lottie Moss telefon numarası ve Onlyfans fotoğrafları sızdırıldıktan sonra ağlayarak açıklama yapmıştı. Canı sıkkın olan model moral tatiline gitti.
Süper model Kate Moss’un kardeşi olan Lottie Moss’un telefon numarasıyla fotoğrafları sızdırılmıştı.
Onlyfans’ta erotik pozlarını paylaşarak para kazanan model yaşananların ardından ağlayarak açıklama yapmıştı.
Model Lottie Moss, internete sızan müstehcen görüntülerinin ardından moral tatiline çıktı.
Ünlü model Karayipler’deki Antigua adasına gitti.
Tatilden cesur mayokinisiyle pozlar paylaşan Moss’a hayranları “Yaşananları unutup ne çabuk paylaşıp yapmaya başladın” yorumları yaptı.
İşte ünlü modelin o paylaşımı…