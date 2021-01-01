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Twitter’ın Yapay Zekâsı ‘Sağcı’ Çıktı !

Twitter’ın Yapay Zekâsı ‘Sağcı’ Çıktı !
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23 Ekim 2021 - 10:30
Sosyal medya platformu Twitter, sağcı politikacılardan ve haber kuruluşlarından gelen tweetleri, sol kaynaklardan gelen içerikten daha fazla öne çıkardığını kabul etti.

Sosyal medya platformu; Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya’da seçilmiş yetkililerin tweetlerini ve haber kuruluşlarından gelen siyasi içeriğin Twitter’da öne çıkartılıp çıkartılmadığını da inceledi.

Çalışma, Twitter’ın “Ana Sayfa” zaman çizelgesini, en son tweetlerin ilk sıralandığı geleneksel kronolojik zaman çizelgesiyle karşılaştırdı.

Araştırmaya göre, Almanya dışında yedi ülkeden altısında sağcı politikacıların tweetleri soldan gelenlere göre algoritmadan daha fazla destek aldı ve sağ eğilimli haber kuruluşları sol eğilimlilerden daha fazla büyütüldü.

Kanada’da ise liberaller yüzde 43 oranında kullanıcılara ulaşırken, muhafazakarlarda bu oran yüzde 167 oldu. Birleşik Krallık’ta ise İşçi Partisi yüzde 112, muhafazakarlar ise yüzde 176 olarak gerçekleşti.

ALGORİTMA DEĞİŞEBİLİR 

Twitter, ana sayfa zaman çizelgesinin neden bu sonuçları ürettiğinin net olmadığını söylerken, algoritmasını değiştirmesi gerekebileceğini belirtti.

Twitter’ın makine öğrenimi etiği, şeffaflık ve hesap verebilirlik direktörü Rumman Chowdhury ve Twitter araştırmacısı Luca Belli bulguların üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Twitter, araştırmasını akademisyenler gibi yabancıların kullanımına sunacağını ve üçüncü tarafların verilere daha geniş erişim sağlamasına izin vermeye hazırlandığını duyurdu.

NASIL YAPILDI?

Twitter üzerinde yapılan bu çalışma iki yolla yapıldı. İlki algoritma takibi diğeri ise kronolojik akış üzerinden yapıldı. Paylaşımlar bu yöntemle karşılaştırıldı.

Çalışma, 1 Nisan ve 15 Ağustos 2020 arasında seçilmiş yetkililerden gelen milyonlarca tweet’i ve aynı dönemde büyük ölçüde ABD’deki haber kuruluşlarından gelen yüz milyonlarca tweet’i analiz etti.

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