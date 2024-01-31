Bahçeli’den Can Atalay açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Bahçeli, ”Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.” dedi.
Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla düştü.
Kararı yorumlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi’dir.
Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.”
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili kararı dün TBMM Genel Kurulu’nda okunmuştu. Kararın Meclis’te okunmasıyla birlikte Can Atalay’ın milletvekillliği düşürülmüştü.