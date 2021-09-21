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Aygün’den Jartiyerli Pozlar

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Aygün’den Jartiyerli Pozlar
7 views
21 Eylül 2021 - 11:33
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Aygün Aydın, sosyal medya hesabından “Dünya bu kadar pisken kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım” diyerek çamaşır makinesinin önünde verdiği jartiyerli pozlarını paylaştı.

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 2

Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi.

Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 3

Kirli sepetini de yanına alan Aydın, peş peşe jartiyerli kıyafetiyle poz verdi.

Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 4

Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, “Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım” notunu yazdı.

Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 5

İşte o kareler…

Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 6
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 7
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 8
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 9
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 10
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 11
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 12
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 13
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 14
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 15
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 16
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 17
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 18
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 19
Aygün Aydın peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı! ‘Kirli insanlara direnmeyi bıraktım...’ - Sayfa 20
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