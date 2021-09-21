Aygün’den Jartiyerli Pozlar

Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, “Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım” notunu yazdı.