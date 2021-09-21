Aygün’den Jartiyerli Pozlar

Aygün Aydın, sosyal medya hesabından “Dünya bu kadar pisken kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım” diyerek çamaşır makinesinin önünde verdiği jartiyerli pozlarını paylaştı.
Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi.
Kirli sepetini de yanına alan Aydın, peş peşe jartiyerli kıyafetiyle poz verdi.
Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, “Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım” notunu yazdı.
İşte o kareler…