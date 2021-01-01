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Doğu Perinçek’ten Dikkat Çeken Açıklamalar

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Doğu Perinçek’ten Dikkat Çeken Açıklamalar
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25 Ağustos 2021 - 13:17
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taliban’ın başta ABD olmak üzere dünya ülkeleri tarafından “eşek gibi” tanınacak ifadeleri dikkat çekti.

Vatan Partisi Lideri Perinçek, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulusal TV’de katıldığı programda Perinçek, Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesini Kurtuluş Savaşı mücadelesine benzetti.

Dün gece Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programının canlı yayınına konuk olan Perinçek, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HERKES TALİBAN YÖNETİMİNİ TANIR”

Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından “Eşek gibi tanınacağını” belirten Perinçek, “Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin’i Amerika 1971’e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan’ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum.” dedi.

CUMHURİYETÇİ KADINLAR DERNEĞİ’İN BİLDİRİSİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Taliban yönetimini tanıyoruz bildirisine destek veren Perinçek, bildiriye suç duyurusunda bulunan CHP Kadın Kolları’na da benzer yorumda bulundu.

Perinçek, bildiriyle ilgili “Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan’ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan’ı eşek gibi tanıyacak.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE AFGANİSTAN’I TANISIN”

Perinçek son olarak, Türkiye’nin de örgütü resmi olarak tanınaması tavsiyesinde bulunup şu ifadeleri kullandı;

“Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan’ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın.”

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