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Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’
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29 Mart 2022 - 13:53

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’

Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslenen Erdoğan, “Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır” dedi.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında, Rusya ve Ukrayna heyetlerine, “Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz, çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır” diye seslendi.

Erdoğan, “Türkiye’ye ve İstanbulumuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Sizleri, şahsım ve milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başından itibaren her düzeyde samimi gayret sarfettik. Dostluk, komşuluk, insani yakınlık ve hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Söz sahibi olduğumuz tüm platformlarda her iki tarafın da hakkını koruyan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz’in kuzeyinde benzer bir tablo ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız.

Bu konuşmamdan sonra Taşkent’e hareket ediyoruz. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde desteği vermesi adına İstanbul’da bırakıyorum. Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız.”

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