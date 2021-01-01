Deniz Geri Adım Atmaz

Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararına ihmal edince 3 gün zorlama cezasına çarpıtılan Deniz
Akkaya geçtiğimiz gün teslim oldu. Akkaya “Gerekirse 6 ay yatarım hiç umurumda değil. Başıma ne gelirse
gelsin ben bu davadan dönmeyeceğim “DEDİ.
Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Deniz Akkaya sert
sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı
“Benim karşısında durduğum şey, taşıyıcı annelik. Gidip o şahsı ben şikâyet edeceğim. Çocuk için
geleneksel aile ortamı çok önemli. Ben de âşık olduğum adamdan çocuk yapmadım, hata yaptım.
Bu arkadaşların durumlarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti’nde onlara çocuk verilmiyor. Bu tip
profiller çok geldi geçti Türkiye’den. Ben gerçekleri konuştuğum için bu cezayı aldım. Hiç
umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Başıma ne gelirse gelsin bu davadan dönmeyeceğim.”
dedi. Deniz’i iyi tanırım doğru bildiğinin okuyan birisin hayatı boyunca hep yalan yanlış
haberlerine isyan eden birisidir.
Bence Deniz Haklı
Dün kendisi polis giderek teslim oldu ceza evinde 3 günlük cezasını çekmek üzere gitti. Medya
bir çok dalda sabah Deniz ilgili yorumların çoğu da reklam böyle bir şey olmaz giderken canlı
yayın çıkınca canlı yayın demeleri sinir bozucu bir şey.
Benim derdim Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya’nın bir birlerine açtıkların dava değil bence de Deniz
haklı ama bu yorumları can sıkıcı unutmayın beyler bayanlar Deniz’in bir kızı var Annesi ceza evine
gidiyor üç günde olma bir günde olsa çok kötü bunun reklam göndermek hiç hoş değil. Gülben’de
Seren Serengil hapse göndermişti bunları açmak hiç hoş değil. Gülben’in yaptığı Selin Ciğerci’nin
yaptığını hiç beğenmedim.