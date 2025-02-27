MHP’DEN BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN NET AÇIKLAMA!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve liderlerinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

MHP’DEN SPEKÜLASYONLARA SERT TEPKİ

Son günlerde sosyal medyada Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara yanıt veren MHP’li İzzet Ulvi Yönter, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen biri olarak, iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum.”

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

Bilindiği üzere Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında kalp kapakçığı operasyonu geçirmişti. Ameliyatın ardından MHP yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin sağlık durumunun stabil olduğu ve kısa sürede günlük yaşamına döneceği belirtilmişti.

MHP, liderlerinin dinlendiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu vurgularken, bazı çevreler tarafından çıkarılan spekülatif haberlerin tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

MHP TABANINDAN DESTEK MESAJLARI

MHP tabanı, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamaların ardından sosyal medyada destek mesajları paylaşarak, spekülatif haberlere tepki gösterdi. #BahçeliSağlıklı, #LiderimizinYanındayız gibi etiketlerle yapılan paylaşımlar, parti tabanının Bahçeli’ye verdiği desteği gözler önüne serdi.

DEVLET BAHÇELİ GÖREVİNİN BAŞINDA

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevinin başında olduğunu vurgulayarak, yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde, Bahçeli’nin parti çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr