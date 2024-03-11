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Emma Stone’un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

Emma Stone’un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2024 - 15:31
Tüm dünyanın merakla beklediği Oscar Ödülleri dün gece nihayet sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu Emma Stone ise sahneye çıktığı anlarda elbisesi ile zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yakalandı.
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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 1

Dün gece Los Angeles Dolby Theatre’da düzenlenen şaşalı bir tören ile 2024 Oscar ödülleri sahiplerine kavuştu. Geceye dünyaca ünlü isimler katıldı. 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filmi gecede tam 7 ödül kazanarak damga vurdu. ‘‘En İyi Kadın Oyuncu’‘ Oscar’ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone’a gitti.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 2

Emma Stone ödülünü almak için sahneye davet edildiğinde tüm gözler güzel oyuncunun elbisesine takıldı. Tam o anda olanlar oldu ve Emma Stone’un başına gelenler tabiri caizse pişmiş tavuğun başında gelmedi.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 3

Sahneye yürürken bir sorun olduğunu belli eden Stone, ödülünü aldıktan sonra yaptığı duygusal konuşmada sırasında elbisesinin patladığını kabul etti.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 4

“Ne dediğimi bilmiyorum, aman tanrım, kesinlikle… iyiyim” diyerek elbisenin arkasındaki sıkıntıyı . da elleriyle gösterdi.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 5

Stone “Elbisem yırtıldı. Gayet eminim. Oh, oğlum, bu gerçekten — bu gerçekten çok bunaltıcı. Üzgünüm” diyerek yaşadığı zorluğu ifade etti.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 6

Emma Stone ayrıca konuşmasında “İnkar edebilirdim ama bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ki, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve şimdi burada duruyorum ve her şey aklımdan uçup gitti” ifadelerini kullandı.

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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 7
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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 8
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Emma Stone'un elbisesi Oscar ödül gecesinde patladı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi 9
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