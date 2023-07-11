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Prenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydi

Prenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Temmuz 2023 - 15:38

Hüzünlü bakışları, iyilik dolu kalbi ve trajik aşk hikayesiyle yıllar geçse de gönüllerdeki yeri silinmeyen Prenses Diana’nın, her insan gibi gerçekleşmesini umutla beklediği hayalleri vardı. Kendisine aşık olmayan bir erkekle evlenmenin yükünü taşıyan Diana, boşandıktan sonra Kraliyet Ailesi’nden bağımsız bir hayat kurmanın düşüyle yaşadı. Duru güzelliği ve kendine has tarzıyla hayranlık uyandıran Diana, Charles’dan ayrıldıktan sonra oyuncu olmak istiyordu ancak elim bir trafik kazası, onu aramızdan aldı. Şimdilerde, Diana’nın hiç tanışmadığı gelini Meghan Markle’ın, kayınvalidesinin Hollywood hayallerini gerçekleştireceği konuşuluyor.

1981 yılında Kraliyet Ailesi’nin yakışıklı oğlu Charles ile evlenen Diana, elbette kendisini bu denli trajik bir evliliğin içinde bulmayı ummuyordu.

Diana ile evlendiğinde Camilla’ya aşık olan Charles, sevdiği kadına kavuşamamanın hıncını yıllarca eşi Diana’dan çıkardı.

Gördüğü psikolojik şiddet karşısında her zaman güçlü durmaya gayret eden Prenses Diana, en sonunda bu evliliği bitirme kararı aldı. Ancak Kraliyet’in katı kuralları Diana’ya engel oldu.

Her şeye rağmen ayrılık fikrinin arkasında duran Diana, oğulları William ve Harry’yi tek başına büyütmek istiyordu.
Diana’nın hedefleri arasında ABD’ye yerleşmek ve oyunculuğa adım atmak vardı. Güzel prenses, sırlarla dolu bir trafik kazasıyla hayattan kopacağı nereden bilebilirdi ki…
Prenses Diana’nın, ölmeden önce Mısırlı iş insanı Dodi El Fayed ile masallar gibi bir aşk yaşadığı ve Fayed’in Diana’yı hayallerinin peşinden koşması için teşvik ettiği biliniyordu. Ancak iki aşık, aynı trafik kazasında öldü.
Oğlu da Kraliyete baş kaldırdı

Oğlu da Kraliyet’e baş kaldırdı

Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Prens Harry, ABD’li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliyet kurallarıyla arasına mesafe koydu ve Londra’dan ABD’ye taşındı.

Evlenmeden önce oyunculuk yapan Meghan Markle’ın, kayınvalidesi Diana’nın hayallerini gerçekleştireceği söylentileri, gündeme bomba gibi düştü.
İddialara göre Suits dizisiyle akıllara kazınan Meghan Markle, oyunculuğa geri dönecek.
Kraliyet Ailesi bu iddialar karşısında sessizliğini korusa da, ekonomik anlamda bağımsızlık kazanmak isteyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın bu konuda kararlı olup olmadığını zaman gösterecek.
Avustralya basını, en son 2016 yılında Dater’s Handbook dizisinde kamera karşısına geçen Meghan Markle’ın, 7 yıl aradan sonra Bodyguard filminin devamında rol alacağını duyurdu.
1992 yılında vizyona giren ve başrolleri Kevin Costner ile Whitney Houston’ın paylaştığı Boddyguard filmine yayınlandığı dönem büyük bir ilgi vardı.
Oyunculuk performanslarıyla göz dolduran yapımda, Whitney Houston’ın seslendirdiği ‘I Will Always Love You’ şarkısı, unutulmazlar arasında yer aldı.
Bodyguard’ın yönetmenliğini Mick Jackson, senaryosunu ise Lawrence Kasdan üstlenmişti.
Bodyguard filminin devamı için Diana ile görüşüldü

Bodyguard filminin devamı için Diana ile görüşüldü

Bodyguard filminin devamının çekilmesi, Prenses Diana hayattayken de gündemde olan bir konuydu. Hatta başrol oyuncusu Kevin Costner, oyuncu olma hayaliyle yaşayan Prenses Diana ile bu konu hakkında bir telefon görüşmesi bile yaptı.

2012 yılında Diana ile görüştüğü iddiaları hakkında sessizliğini bozan Costher, Diana’nın Frank Farmer karakterinin sevgilisi rolüne sıcak baktığını söylemişti.

People dergisine konu hakkında röportaj veren Kevin Costner, ”Onun telefonda inanılmayacak kadar tatlı olduğunu hatırlıyorum, sonra da bana ‘Öpüşme sahnemiz olacak mı?’ diye bir soru sordu” ifadelerini kullanmıştı.

Prenses Diana ölmeseydi, Bodyguard 2 filminde gerçekten rol alabilir miydi bilinmez ancak bu hayalini, gelini Meghan Markle’ın gerçekleştireceği ihtimali, Diana’nın hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı.
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