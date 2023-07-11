Prenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydi

Hüzünlü bakışları, iyilik dolu kalbi ve trajik aşk hikayesiyle yıllar geçse de gönüllerdeki yeri silinmeyen Prenses Diana’nın, her insan gibi gerçekleşmesini umutla beklediği hayalleri vardı. Kendisine aşık olmayan bir erkekle evlenmenin yükünü taşıyan Diana, boşandıktan sonra Kraliyet Ailesi’nden bağımsız bir hayat kurmanın düşüyle yaşadı. Duru güzelliği ve kendine has tarzıyla hayranlık uyandıran Diana, Charles’dan ayrıldıktan sonra oyuncu olmak istiyordu ancak elim bir trafik kazası, onu aramızdan aldı. Şimdilerde, Diana’nın hiç tanışmadığı gelini Meghan Markle’ın, kayınvalidesinin Hollywood hayallerini gerçekleştireceği konuşuluyor.