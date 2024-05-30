Dışişleri Bakanlığı ile ilgili olay ‘Chat-In’ iddiası! ‘ByLock benzeri uygulama…’

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Dışişleri Bakanlığı’nda Chat-In diye bir uygulama olduğunu öne sürerek, “Bu uygulamaya göre, Bakan ve birkaç kişi hariç tüm Dışişleri mensuplarının bütün yazışma, bütün iletişimi, silinen mesajlar da dâhil olmak üzere kontrol altında; yurt dışında çalışanlar da buna dâhil” dedi.
Meclis’te Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi üzerine konuşan DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, “Dışişleri’nde dönen dolaplardan, kimin kim olduğundan ve hangi işleri çevirdiğinden haberimiz var” dedi.
T24’ten Namık Durukan’ın aktardığına göre “Mensuplarına potansiyel casus muamelesi yapan bir teşkilat hâline gelmiş bir Dışişleri’nden bahsediyoruz” ifadelerini kullanan Çandar, şu iddiaları gündeme getirdi:
“Bütün bu bilgiler, Dışişleri mensupları üzerinde kurulan akıl almaz kontrol mekanizmalarına rağmen bizlere akıyor. Nedir o mekanizmalar? Eminim bu söyleyeceğimi bir çoğunuz bilmiyorsunuzdur: Dışişleri Bakanı ve birkaç kişi hariç; tüm Dışişleri mensupları, genel müdürler, daire başkanları, büyükelçi, konsoloslar ve tüm personelin bir tür Whatsapp uygulaması yüklemesi zorunluluğu var. Bu uygulama, bu uygulamayı bulan kişinin adıyla Chat-In diye biliniyor. Tıpkı bir cemaatin bir dönem byLock kullanılması gibi. Bu uygulamaya göre, Bakan ve birkaç kişi hariç tüm Dışişleri mensuplarının bütün yazışma, bütün iletişimi, silinen mesajlar da dâhil olmak üzere kontrol altında; yurt dışında çalışanlar da buna dâhil.
VİZE İDDİASI
Mensuplarına potansiyel casus muamelesi yapan bir teşkilat hâline gelmiş bir Dışişleri’nden bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki ‘Güvenlik uygulaması.’ Güvensizlik gerekçesiyle muazzam, görülmemiş bir güvenlik uygulaması var.
“Bakan ve birkaç kişi hariç, tüm Dışişleri mensuplarının bütün yazışma, bütün iletişimi, silinen mesajlar da dâhil olmak üzere kontrol altında; yurt dışında çalışanlar da buna dâhil.
Son günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı sayısı 5’e çıkarıldı. Bunların 3’ü kariyer diplomatı değil. Kariyer diplomatı olmayan bu dışişleri bakan yardımcılarından birinin vize şirketleri ile ilişkisi biliniyor. Bütün Dışişleri Bakanlığı mensupları bunu biliyor. Biz nereden biliyoruz? Dışişleri mensupları bunu bize bildirdiği için biliyoruz.”