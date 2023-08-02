Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
02 Ağustos 2023 - 15:09

‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 8 Eylül 1984 yılında Paris’te tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğraf yaklaşık 39 yıl sonra yayınlandı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney eşi Fatoş Güney ile son fotoğrafı gündeme geldi.

yilmaz-guney-kimdir-nereli-siyasi-gorusu-ne-filmleri-neler-srer-jpg.webp

8 Eylül 1984 yılında Paris’te hastane odasında çekilen bu resim sonrası Güney 9 Eylül’de yaşamını yitirdi.

ekran-goruntusu-2023-08-01-174744.png

Onur Akay Medya haberine göre ünlü oyuncu, eşi Fatoş Güney ile Fransa’nın Başkenti Paris’te 8 Eylül 1984 yılında hastane odasında çekilen bu fotoğraf sonrası 9 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Mezarı Paris’te bulunan sanatçının bir dönem hükümet tarafından ailesine naaşının Türkiye’ye getirilmesi teklif edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe depremlerin ardından Naci Görür’den uyarı! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladı…Peş peşe depremlerin ardından Naci Görür’den uyarı! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladı…
İmamoğlu, Öymen, Hikmet Çetin ve Karayalçın ile görüştüİmamoğlu, Öymen, Hikmet Çetin ve Karayalçın ile görüştü
Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Ek vergi ve zamların nedeni belli olduMerkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Ek vergi ve zamların nedeni belli oldu
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başladı… Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedikMemurların toplu sözleşme görüşmeleri başladı… Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Zoom toplantısına katılan isimlere flaş teklif!Zoom toplantısına katılan isimlere flaş teklif!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyete bu aldatma olayını konuşuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akbelen’de 2 gün önce 2 gün sonra. Torunlarınız da gün yüzü görmesin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’nin rekor oy aldığı şehirde ekmeğe dev zam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da temmuz ayının en çok pahalanan ürünleri belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Barış Pehlivan, 5. kez cezaevine giriyor! İtirazı reddedildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
LPG’ye gece yarısı büyük zam! Akaryakıt fiyatlarında son durum…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Peş peşe depremlerin ardından Naci Görür’den uyarı! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EGM’de kritik atamalar! 52 ilin emniyet müdürü değişti…
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !