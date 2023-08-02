Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in ölmeden sekiz saat önce önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 8 Eylül 1984 yılında Paris’te tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğraf yaklaşık 39 yıl sonra yayınlandı.
Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney eşi Fatoş Güney ile son fotoğrafı gündeme geldi.
8 Eylül 1984 yılında Paris’te hastane odasında çekilen bu resim sonrası Güney 9 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Onur Akay Medya haberine göre ünlü oyuncu, eşi Fatoş Güney ile Fransa’nın Başkenti Paris’te 8 Eylül 1984 yılında hastane odasında çekilen bu fotoğraf sonrası 9 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Mezarı Paris’te bulunan sanatçının bir dönem hükümet tarafından ailesine naaşının Türkiye’ye getirilmesi teklif edilmişti.