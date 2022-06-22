Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Pınar Gültekin’in babası, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak

Pınar Gültekin’in babası, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak
2 views
22 Haziran 2022 - 15:07

Baba Sıddık Gültekin, mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin 4 Temmuz’da Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.

2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı’nın “haksız tahrik” indirimi ile 23 yıl hapis cezası almasının ardından Adalet Bakanlığı’nın önünde oturma eylemine başlayacak.

Baba Sıddık Gültekin, karar sonrası yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.

Gültekin,  “Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye’de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe’de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla’da görsün, defalarca söyledik… Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak” demişti.

Gültekin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Muz cumhuriyetinde değil. Yeter artık. Buradan kendimi yakmadan gitmeyeceğim. Kendimi yakmak istiyorum” diye konuşmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
mardinli berbiemardinli berbie
Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttuTürkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttu
Pınar Gültekin kararına ‘Hakim Bey’li tepki! ‘Bu kız sizin kızınız olsaydı…’Pınar Gültekin kararına ‘Hakim Bey’li tepki! ‘Bu kız sizin kızınız olsaydı…’
bahçeli şimdi cem yılmaz taktıbahçeli şimdi cem yılmaz taktı
İsrail’den Türkiye’ye kritik ziyaret!İsrail’den Türkiye’ye kritik ziyaret!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İŞTE BU HİÇ OLMADI TATLISES
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Erdoğan’a sert sözler: Ülkemizi uçuruma sürükleyen tek bir yanlış var, o yanlış sensin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk yetkililerden Türkiye-Suudi Arabistan açıklaması: Detaylar ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde kriz! Öğrenciler sansürü deldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Gültekin’in babası, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
mardinli berbie
GÜNLÜK HABER AKIŞI
seksi tuvana
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Caner Erkin’in oyuncu eşi Şükran Ovalı yaza hızlı girdi! Yeşil mayolu pozlarıyla nefes kesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Valla” Seren fırtına gibi dönüyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ZUHAL OLCAY SMA HASTASI ELA BEBEK İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Gültekin’in babası, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacakHaziran 22, 2022-3:07 pm
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem… 255 kişi hayatını kaybettiHaziran 22, 2022-9:52 am
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma ZamHaziran 21, 2022-3:38 pm
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2022-2:40 pm
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 21 HaziranHaziran 21, 2022-10:06 am
Uzmanlardan tercih öncesi uyarı: Rekabet artacak, iyi karar verinHaziran 21, 2022-9:51 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı uyarıHaziran 21, 2022-9:48 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !