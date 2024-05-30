Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun itirafı şok etti! AK Partililer bile şaşırdı…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, telefonunun klonlandığı itirafında bulundu. Bakandan gelen bu itirafa AK Partililer de şaşırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda telefonunun klonlandığını açıkladı. Bakandan gelen itirafa AK Partililer de şaşırdı.
Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Uraloğlu, “Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” dedi.
AK PARTİLİ YAYMAN: SİZE YAPILIYORSA BİZE NELER YAPILMAZ!
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti’li Hüseyin Yayman ise, Uraloğlu’na “Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz” diyerek karşılık verdi. Uraloğlu da “Telefonla veya bir mesajla veya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık” yanıtını verdi.
İYİ PARTİLİ HAMŞIOĞLU: DÜŞÜNÜN, BÜTÜN HABERLEŞME ALANININ BAŞINDASINIZ!
İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu ise “Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK’nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor” diyerek iktidarı eleştirdi.