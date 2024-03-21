Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Feramerz Aslani hayatını kaybetti

İran modern müziği denilince akla gelen ilk isimlerden ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Faramarz Aslani (69), ABD’de kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.
İranlı ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Faramarz Aslani, 69 yaşında ABD’de hayatını kaybetti. Sanatçının eşi Mercan Aslani sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Aslani, eşi Aslani’nin kanserden vefat ettiğini duyurdu.
ABD’nin Maryland kentinde tedavi gördüğü hastanede, 69 yaşında yaşamını yitiren İranlı pop sanatçının “Age Ye Rooz” adlı parçası, Ajda Pekkan tarafından “Dile kolay” adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.