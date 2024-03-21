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Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Feramerz Aslani hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Feramerz Aslani hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mart 2024 - 12:35

İran modern müziği denilince akla gelen ilk isimlerden ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Faramarz Aslani (69), ABD’de kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.

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