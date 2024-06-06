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Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Karar bir ilk oldu! Sorumluluğu yeniden gündeme geldi…

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Karar bir ilk oldu! Sorumluluğu yeniden gündeme geldi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 10:21

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında ilk kez bir mahkeme, “bankacılık işleminden kaynaklanan alacak davası” olduğuna hükmetti. Mahkemenin bu kesin kararı, DenizBank’ın sorumluluğunu yeniden gündeme getirdi.

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