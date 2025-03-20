DİDEM SOYDAN’DAN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, Saraçhane’deki protestolara ünlü isimler de katıldı. Ünlü model Didem Soydan, İmamoğlu’na destek vermek için İBB binasının önündeki kalabalığa katıldı ve sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı.

DİDEM SOYDAN: “HAKSIZLIĞIN KARŞISINDAYIM”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki olarak Saraçhane’de düzenlenen protestoya katılan Didem Soydan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Mustafa Kemal Atatürk bize egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu öğretti. Haksızlığın karşısındayım!”

Soydan, bir sonraki paylaşımında ise “Ülkemiz için, adalet için oradaydık! Korkma.” ifadelerini kullanarak mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

SARAÇHANE’DE YOĞUN KATILIM! ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Saraçhane’deki İBB binasının önünde büyük bir kalabalık toplandı. Protestoya CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok sanatçı da destek verdi.

Didem Soydan dışında, pek çok sanatçı ve sosyal medya fenomeni de gözaltı kararına tepki göstererek İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.

DİDEM SOYDAN’IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Didem Soydan’ın Saraçhane’den yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, “Adalet için birlik olmalıyız”, “Demokrasiye sahip çıkıyoruz” gibi yorumlarla desteğini dile getirdi.

Bu olay, Türkiye’deki siyasi ve sosyal hareketliliğin ne denli geniş kesimleri etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr