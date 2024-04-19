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TIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanı

TIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 15:19
Time Dergisi 2024 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 1

Saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time dergisi ‘Sanatçılar’, ‘İkonlar’, ‘Titanlar’, ‘Liderler’, ‘Öncüler’ ve ‘Yenilikçiler’ başlıkları altında 2024 yılının en etkili 100 ismini seçti.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 2

Derginin Time 100 sayısının dünya çapında dört kapağı var ve her biri Time 100’ün bir üyesini öne çıkardı: Şarkıcı – söz yazarı Dua Lipa, futbolcu Patrick Mahomes, oyuncu Taraji P. Henson ve Rusya’daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya.

2024 yılının en etkili isimleri şöyle…

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 3

SANATÇILAR

Dua Lipa

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı yeni albümü ‘Radical Optimism’in yanı sıra “Barbie” filmi için seslendirdiği ‘Dance The Night’ şarkısı ve “Argylle” filmindeki rolüyle adından söz ettirdi.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 4

Dev Patel

Oyuncu, aksiyon sahneleri ve özgün senaryosuyla eleştirmenler tarafından beğenilen “Maymun Adam” (Monkey Man) filminin yönetmenliğini üstlendi.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 5

Jeffrey Wright

Canlandırdığı rollere kendini adamasıyla bilinen ABD’li oyuncu, “American Fiction” filmindeki performansıyla övgü topladı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 6

Sanatçılar kategorisindeki diğer isimler ise şöyle:

21 Savage, Alia Bhatt, Joenny Holzer, Colman Domingo, Da’vine Joy Randolph, Lauren Groff, Fantasia Barrino, Leslie Odom Jr., LaToya Ruby Frazier, Alex Edelman, James McBride, Brooks Headley.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 7

İKONLAR

Kylie Minogue

İkonlar listesinde yer alan isimler arasında ‘Can’t Get you Out of My Head’ , ‘Padam Padam’, ‘Come Into My World’ ve ‘The Loco-Motion’ gibi şarkılarla tanınan Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue öne çıktı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 8

Sofia Coppola

“Baba” serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın kızı Sofia Coppola, “Priscilla” filmiyle başarı yakaladı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 9

Hayao Miyazaki

Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki, torununa ithaf ettiği son filmi “Çocuk ve Balıkçıl” filmi sayesinde İkonlar arasına girmeyi başardı.

İkonlar listesinde ayrıca oyuncu Elliot Page, müzisyen Burna Boy, Taraji P. Henson, Thelma Golden, Sakshi Malik, Mark Cuban, Suzanne Simard, Julienne Lusenge, Rosanna Flamer-Caldera, Motaz Azaiza, Frank Mugisha, Jenni Hermoso, Parkinson teşhisi hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Michael J. Fox gibi isimler de yer aldı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 10

TİTANLAR

Time’ın en etkili 100 insan listesinde Titanlar kategorisinde sunucu Kelly Ripa, müzisyen Jack Antonoff, Formula 1 pilotu Max Verstappen, Patrick Mahomes, Satya Nadella, A’ja Wilson, Kelly Ripa, Thasunda Brown Duckett, Donna Langley, Beth Ford, Wang Chuanfu, Kelley Robinson, Chizuko Ueno, Jesper Brodin, Larry Ellison, Joanne Crevoiserat gibi isimler yer aldı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 11

LİDERLER

Liderler listesinde ise Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Rena Lee, Narges Mohammadi, William Lai, Greg Abbott, William Burns, E. Jean Carroll, Rena Lee, Javier Milei, Ferdinand “Bongbong” Marcos, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Elise Stefanik, Diana Salazar Méndez, Jack Smith, Rachel Goldberg-Polin, Ajay Banga, Gavin Newsom, William Ruto, Giorgia Meloni, Li Qiang, Jigar Shah, Lauren Blauvelt ve Andriy Yermak gibi isimler bulunuyor.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 12

YENİLİKÇİLER

Yenilikçiler listesinde Nvidia CEO’su Jensen Huang, oyuncu Maya Rudolph, tasarımcı Tory Burch ve Loewe markasının kreatif direktörü Jonathan Anderson, Shawn Fain, Siya Kolisi, Akiko Iwasaki, Ynon Kreiz, Tory Burch, Rachel Hardeman, Katsuhiko Hayashi, Dominique Crenn, Dave Ricks, Connie Walker, Julie Sweet, Marina Tabassum yer aldı.

TIME seçti: 2024'ün en etkili 100 insanı - Sayfa 13

ÖNCÜLER

En etkili 100 insan listesinde öncüler başlığında ise “Barbie” filmiyle Oscar’a aday gösterilen America Ferrera, Gana asıllı mimar Lesley Lokko, Kanadalı bilim insanı Yoshua Bengio, Ophelia Dahl, Kennedy Odede, Asma Khan, Kelly Sawyer Patricof ve Norah Weinstein, Priyamvada Natarajan, Sam Tsemberis, Sharon Lavigne, Stuart Orkin, Joel Habener, Svetlana Mojsov ile Dan Drucker yer aldı.

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