TIME seçti: 2024’ün en etkili 100 insanı

İKONLAR

Kylie Minogue

İkonlar listesinde yer alan isimler arasında ‘Can’t Get you Out of My Head’ , ‘Padam Padam’, ‘Come Into My World’ ve ‘The Loco-Motion’ gibi şarkılarla tanınan Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue öne çıktı.