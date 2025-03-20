EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, birçok ünlü isim tepki gösterdi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

✔ PKK ile ortak hareket etme

✔ PKK üyelerini işe yerleştirme

✔ Yolsuzluk ve rüşvet alma

✔ İhaleye fesat karıştırma

✔ Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme

İmamoğlu, sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÜNLÜLERDEN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJLARI

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşte bazı ünlülerin tepkileri:

🎼 Fazıl Say: “Türkiye endişeli…” paylaşımı yaparak gözaltına tepki gösterdi.

🎭 Levent Üzümcü: “Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?” ifadeleriyle İmamoğlu’na destek verdi.

🎤 Melek Mosso: “Bu ülkede artık kimse güvende değil.” yorumunu yaptı.

📺 Pınar Altuğ: “Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

🎬 Özge Özpirinçci: “Korkunç günler…” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu karar sonrası İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın gözaltı sürecini hızlandırdığı iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINMASI SİYASİ GERİLİMİ ARTIRDI

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye siyasi gündeminde büyük bir krize yol açtı. Muhalefet partileri duruma sert tepki gösterirken, CHP yetkilileri İmamoğlu’nun en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com