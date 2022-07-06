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Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”

Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”
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06 Temmuz 2022 - 14:20

Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”

Ünlü isim Defne Samyeli, 50’nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı. Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli’nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının fotoğraflarda kendini incelttiği iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 1

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, şimdi ise doğum günü pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 2

Samyeli, 50’nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı.

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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 3

Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli’nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü.

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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 4

Fotoğraflarda kendisini incelttiği iddia edilen Samyeli’nin, toplu fotoğrafta ise sadece kendisinin poz verip, herkesin kötü çıkması da dikkat çekti.

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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 5

Samyeli’nin paylaşımına çok sayıda, ”’Ben güzel çıksam yeter’ deyip herkesi harcamış” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 6
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 7
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 8
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 9
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 10
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 11
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 12
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 13
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 14
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 15
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 16
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 17
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 18
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 19
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 20
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 21
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 22
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 23
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 24
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 25
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 26
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 27
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 28
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 29
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 30
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 31
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Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış" - Sayfa 32
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