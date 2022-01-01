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İbrahim Tatlıses’ten büyük yatırım!

İbrahim Tatlıses’ten büyük yatırım!
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02 Şubat 2022 - 9:48

İbrahim Tatlıses’ten büyük yatırım!

İbrahim Tatlısesten büyük yatırım

İbrahim Tatlıses, Balıkesir Belediyesi’nin açmış olduğu alışveriş merkezi ihalesini kazandı.

Projenin imza töreni önceki gün Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in makamında gerçekleşti.

Törene şirket genel müdürü Şule Yazar ile katılan Tatlıses, iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje hakkında şunları söyledi:

 

İbrahim Tatlısesten büyük yatırım

 

“Bu proje beni çok heyecanlandırdı. 700’e yakın kişi iş sahibi olacak. Bu mükemmel bir şey. Büyük kentler yaşanmaz oldu. Burhaniye ileride yaşanacak bir şehir. Buraya böyle bir proje kazandırmak çok değerli.” Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bulunacak alışveriş merkezinde 100 adet mağaza, restoran, oyun alanı gibi yerler olacak.

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