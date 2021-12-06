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Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız’ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız’ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı
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22 Aralık 2021 - 15:53

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız’ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği ‘Haluk’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Iraz Yıldız, Instagram hesabından ateşli pozlarını paylaştı.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 1

Geçmişte meslektaşı Arzu Balkan ile evli olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir müzisyen Iraz Yıldız ile birlikte. 25 yaşındaki Iraz Yıldız, Instagram hesabından ateşli pozlarını paylaştı.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 2

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisinin iddialı pozlarını beğenmeyi ihmal etmedi.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 3

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız ile arasında bulunan yaş farkı için ”Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.” açıklamasını yapmıştı.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 4

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda eğitim gören Iraz Yıldız, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 5

Türkiye’ye döndükten sonra birçok konser veren genç sanatçı, Fazıl Say’ın keşfettiği isimlerden biri.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 6

Sosyal medyada aktif olan Yıldız’ın, Instagram’da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 7

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 8

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 11

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 13

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 15

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 17

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı - Sayfa 19

 

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