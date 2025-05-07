DEVLET BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS’TE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatının ardından 99 gün sonra ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüntülendi. Bahçeli’nin sürpriz ziyareti, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen taziye programına katılmasıyla gerçekleşti.

SAĞLIK NEDENİYLE 99 GÜNDÜR MECLİS’TE YOKTU

Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası kamuoyundan uzaklaşmıştı. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, o tarihten itibaren TBMM’de herhangi bir programa katılmamıştı. Bahçeli’nin Meclis’teki ilk ziyareti, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından düzenlenen taziye programıyla oldu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN FOTOĞRAFINA DOKUNDU

Meclis’te Önder adına hazırlanan taziye köşesini ziyaret eden Bahçeli, burada yer alan fotoğrafa dokunarak rahmet dileklerinde bulundu. Bahçeli’nin bu anlamlı jesti, siyaset kulislerinde dikkatle takip edildi.

DEM PARTİ’YE TAZİYE MESAJI

MHP lideri, TBMM’de DEM Parti Genel Başkanı Tuncay Bakırhan ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileyen Bahçeli, aynı zamanda uzun bir aradan sonra Meclis’teki ilk resmi temasını gerçekleştirmiş oldu.

KULİSLERDE HAREKETLİLİK YARATTI

Devlet Bahçeli’nin hem sağlık durumu hem de siyasi pozisyonu nedeniyle uzun süredir sessizliğini koruduğu bir dönemde Meclis’e dönüşü, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Ziyaret, hem sembolik hem de siyasi mesajlar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.