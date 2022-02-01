İngiltere’den 5 Rus Bankasına Yaptırım Kararı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’nın beş Rusya bankası ve üç kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Johnson Avam Kamarası’nda Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması üzerine yaptırım kararlarını açıklayan Johnson, ilk paket kapsamında beş Rus bankası ve üç kişiye yaptırım uygulanacağını söyledi.