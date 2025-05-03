SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ!

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder’in vefatı, siyasi camiada ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

15 Nisan 2025 tarihinde aort damarı yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Önder, yaklaşık 12 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorlar, 3 Mayıs 2025 saat 16.10 itibarıyla çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, Türkiye’nin çok yönlü entelektüel figürlerinden biri olarak tanındı. Sinema, edebiyat, gazetecilik ve siyaset alanlarında aktif roller üstlendi. 2006 yapımı “Beynelmilel” filmiyle yönetmen ve senarist olarak geniş kitlelere ulaştı.

2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin desteklediği bağımsız aday olarak TBMM’ye giren Önder, daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve son olarak DEM Parti çatısı altında siyaset yaptı. 2023 seçimlerinde DEM Parti’den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis Başkanvekili oldu. Aynı zamanda çözüm sürecinde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

SİYASET VE SANAT DÜNYASINDAN TAZİYELER YAĞDI

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından siyasilerden, sanatçılardan ve vatandaşlardan binlerce taziye mesajı geldi. DEM Parti, yaptığı açıklamada “Bir entelektüeli, bir mücadele insanını ve yol arkadaşımızı kaybettik” ifadelerine yer verdi.