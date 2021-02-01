Kabine revizyonunda büyük sürpriz: Süleyman Soylu ve Berat Albayrak…

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Kabine revizyonunda büyük sürpriz: Süleyman Soylu ve Berat Albayrak…

Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın yeni görevinin belli olduğu iddia edildi.

Siyasette Instagram hesabından istifasını açıklayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası’nda eriyen 128 milyar doların nereye gittiği tartışmaları yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine için revizyon yapacağı konuşuluyor.

Haber Global Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz’in kulis haberine göre olası kabine revizyonunda beş bakanın değişeceği belirtiliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adının da AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için geçtiği iddia ediliyor.

Olası kabine revizyonunda üç kişinin adı bakanlık olarak geliyor.

Kulislere göre İbrahim Kalın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un isimleri bakanlık olarak geçiyor.

Tüz, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor. Berat Albayrak’ın ve Süleyman Soylu’nun partinin en üst karar organı olan MKYK’ya girebileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla kabinede de bir revizyonun olabileceği Ankara’da konuşuluyor.”

Geçtiğimiz günlerde KRT TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’da Berat Albayrak ile ilgili iddialar gündeme gelmiş, gazeteci Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullanmıştı: