Bahçeli’den 103 emekli amirale tepki

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MHP lideri Bahçeli, 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi, “Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir” dedi.

103 emekli amiralin gece yarısı yayımladığı bildiriye tepkiler devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.”

GECE YARISI BİLDİRİSİ

103 emekli amiralin imzasıyla gece yarısı bir bildiri yayımlanmıştı. Tepki çeken bildiride, “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe ile karşılandığını” belirtildi.

Ayrıca kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtilen bildiride, “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz” denildi.