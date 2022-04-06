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9 yıl sonra bir ilk! Türkiye Mısır’a büyükelçi atadı

9 yıl sonra bir ilk! Türkiye Mısır’a büyükelçi atadı
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06 Nisan 2022 - 14:45

Türkiye’nin 9 yıl sonra Kahire’ye büyükelçi atamaya karar verdiği öne sürüldü. Yeni Kahire büyükelçisinin Salih Mutlu Şen olduğu belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye, “Türkiye’nin 9 yıl sonra Kahire’ye büyükelçi atamaya karar verdiğini” ileri sürdü.

Türkiye’nin yeni Kahire büyükelçisinin Salih Mutlu Şen olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili henüz Mısır makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?
1964 yılında Emirdağ’da doğdu.  İlköğretimini Emirdağ da tamamladı. Arkasından Eskişehir Anadolu Lisesini kazanarak Ailesiyle birlikte Eskişehir’e taşındılar. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.

1992’de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi’nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı ve 1993’te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993’te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi’nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994’te Kabil Büyükelçiliği’nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996’da AGİT Daimi Temsilciliği’nde Üçüncü Katip, 1998’de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi’nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998’de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2000’de Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi’nde Üçüncü Kâtip, 2002’de Riyad Büyükelçiliği’nde İkinci Kâtip, Başkatip, 2004’te Varşova Büyükelçiliği’nde Başkatip, Müsteşar olarak görev yapmış ve 2006’da Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi’ne Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak atanmıştır.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiş, Dışişleri Bakanlığı’nda ve yurtdışında görevler üstlenmiş, 2008-2012 yıllarında Cidde Başkonsolosu olmuş, 2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 24 Temmuz 2015 – Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev üstlenmiştir. Halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce ve Farsça bilmektedir.

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9 yıl sonra bir ilk! Türkiye Mısır’a büyükelçi atadı
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