Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama…”

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama…”
2 views
10 Mart 2023 - 15:47

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ili etkilerken Türkiye’nin çeşitli bölgeleri sallanmaya devam ediyor. Türkiye beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Celâl Şengör, halk arasında şehir efsanesine dönüşen deprem söylemlerini yorumladı.

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 1

6 Şubat’ta tüm Türkiye kabus dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları henüz sarılamadı. 9 saat arayla yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında bölge artçı sarsıntılar yaşamaya devam etti.

18

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 2

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celâl Şengör, Kafa TV’de katıldığı programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

28

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 3

Programda özellikle depremlerle alakalı olarak halk arasında yaygın olan söylemler konuşuldu.Depremlerle alakalı olarak halk arasında yangın olan şehir efsanelerini bir bir cevaplandıran Prof. Dr. Celâl Şengör’ün açıklamaları bir kez daha gündem yarattı.

38

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 4

TEK TEK ANLATTI

Depremlerin öncesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deprem gününde havanın renginin değişmesi gibi söylemleri kesin bir dille reddeden Prof. Dr. Şengör, “Depremden hemen önce denizin üzerinde ışık görünmesi olayı olabilir. Bu durum yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey” dedi.

48

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 5

Hayvanların depremleri önceden hissettiğine dair söylemlerin doğruluğunun ispatlanmadığını belirten Prof. Dr. Şengör, “Valla hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları dört ayakla yere bastıkları için bizden daha iyi hissediyorlar.

58

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 6

Dolayısıyla hayvanların depremlerden önce ajite oldukları doğrudur. Ama bu katifiye edilemedi. Çinliler bunun üzerine çok uğraştı. Hatta bir şehri boşalttılar.

68

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 7

Hatta epey hayat kurtardıkları da söylenir. Ancak bu katifiye edilemediği için bilmiyoruz.” diye konuştu.

78

Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama...” - Sayfa 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’ndan ‘vergi kolaylığı’ çağrısıKılıçdaroğlu’ndan ‘vergi kolaylığı’ çağrısı
Çin’de Mao’dan sonra bir ilk! Şi üçüncü kez devlet başkanı seçildi…Çin’de Mao’dan sonra bir ilk! Şi üçüncü kez devlet başkanı seçildi…
Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’
Sezen Aksu Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı ziyaret ettiSezen Aksu Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı ziyaret etti
Yasak Elma dizisinin oyuncuları depremzede çocukları ziyaret ettiYasak Elma dizisinin oyuncuları depremzede çocukları ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BU KAÇINCI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİLLİ FUTBOLCU FENA YAKALANDI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan ‘vergi kolaylığı’ çağrısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’de Mao’dan sonra bir ilk! Şi üçüncü kez devlet başkanı seçildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sezen Aksu Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasak Elma dizisinin oyuncuları depremzede çocukları ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİMAY OHARA’NIN YENİ KİTABI YAKINDA PİYASADA
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
Şirketlere deprem vergisi geldiMart 9, 2023-3:47 pm
Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”Mart 9, 2023-3:42 pm
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…Mart 9, 2023-3:33 pm
Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa ÇağırdıMart 3, 2023-4:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !