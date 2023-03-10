Deprem söylemlerini Celâl Şengör böyle yorumladı! “Çinliler bunun üzerine çok uğraştı ama…”

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ili etkilerken Türkiye’nin çeşitli bölgeleri sallanmaya devam ediyor. Türkiye beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Celâl Şengör, halk arasında şehir efsanesine dönüşen deprem söylemlerini yorumladı.

6 Şubat’ta tüm Türkiye kabus dolu bir sabaha uyanırken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları henüz sarılamadı. 9 saat arayla yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında bölge artçı sarsıntılar yaşamaya devam etti.

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İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celâl Şengör, Kafa TV’de katıldığı programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

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Programda özellikle depremlerle alakalı olarak halk arasında yaygın olan söylemler konuşuldu.Depremlerle alakalı olarak halk arasında yangın olan şehir efsanelerini bir bir cevaplandıran Prof. Dr. Celâl Şengör’ün açıklamaları bir kez daha gündem yarattı.

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TEK TEK ANLATTI Depremlerin öncesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve deprem gününde havanın renginin değişmesi gibi söylemleri kesin bir dille reddeden Prof. Dr. Şengör, “Depremden hemen önce denizin üzerinde ışık görünmesi olayı olabilir. Bu durum yeraltı sularından kaynaklanıyormuş. Çok garip elektromanyetik olaylar olabiliyor. Bu gözlemlenmiş bir şey” dedi.

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Hayvanların depremleri önceden hissettiğine dair söylemlerin doğruluğunun ispatlanmadığını belirten Prof. Dr. Şengör, “Valla hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları dört ayakla yere bastıkları için bizden daha iyi hissediyorlar.

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Dolayısıyla hayvanların depremlerden önce ajite oldukları doğrudur. Ama bu katifiye edilemedi. Çinliler bunun üzerine çok uğraştı. Hatta bir şehri boşalttılar.

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Hatta epey hayat kurtardıkları da söylenir. Ancak bu katifiye edilemediği için bilmiyoruz.” diye konuştu.