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Tunç Soyer Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

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Tunç Soyer Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
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31 Ağustos 2021 - 17:07
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının, CHP’yi de Türkiye’yi de Millet İttifakı’nı da rahatlatacağını iddia etti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün “İstanbul, Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok” sorusuna Soyer “Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan memnunum. Belediye başkanlığını görevini çok severek yapıyorum. İzmir’de yapmak istediğim çok şey var. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. ‘Belediye başkanı olmak için doğmuşum’ diyecek kadar işimi çok seviyorum.” diye yanıt verdi.

Daha sonra Öztürk’ün “Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna Soyer, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de memleketi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa” yanıtını verdi.

Öte yandan Soyer, İzmir’de yaşanan deprem sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 5 bin 800 orta hasarlı bina olduğu tespitinde bulunduklarını söyledi. Dünya Bankası’nın kendilerine kredi vermek için hazır olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hâlâ onay vermediğini hatırlatarak, “Eğer bunu yapmazlarsa her gün çıkar bağırırım” dedi.

 

 

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