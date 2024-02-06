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Lütfü Savaş’ın adaylığı için CHP’den yeni karar

Lütfü Savaş’ın adaylığı için CHP’den yeni karar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Şubat 2024 - 18:23

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, protestoların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının yeniden masaya yatırılacağını açıkladı.

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