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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! “7.5’lik depremle kükreyerek”

Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! “7.5’lik depremle kükreyerek”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 15:54

Yer bilimciler, Kuzey Anadolu Fay hattı ve olası İstanbul depremine yönelik uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekti. Ercan hem illere hem de ilçelere örnek vererek 7.5 büyüklüğüne kadar deprem uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 1

Deprem bilimciler, Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili her gün yeni uyarılarda bulunuyor.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 2

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez de Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, söz konusu kırığın 6 ve 7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 3

Deprem uzmanı, bazı il ve ilçeleri sıralayarak uyarıda bulundu.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 4

Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı’nın kuzeyinde İstanbul’u; güneyinde ise Karasu, Bursa, Altınoluk’u işaret etti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 5

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5’luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege’ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti! "7.5'lik depremle kükreyerek" - Sayfa 6
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