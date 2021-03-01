Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !

Doların kırdığı rekor sonucu ekonominin perişan hale geldiğini ifade eden HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Eğlenceli, komik bir konuşmaydı, teşekkür ediyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, gündemdeki konuları değerlendirmek için söz alan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP’nin neden olduğu ekonomik yıkıma değindi.

İktidara çok sayıda eleştiride bulunan Gergerlioğlu, “Aylardır size talan edilen bütçeyi soruyoruz, o yapılan köprülerden geçen arabaların paralarının nasıl patronlara verildiğini soruyoruz. Niye konuşmuyorsunuz arkadaşlar? Bu bir vicdan meselesi. Reddedebiliyor musunuz? Hayır, reddedemiyorsunuz. Pandora belgelerini reddedebiliyor musunuz? Hayır. 5’li çetenin 128 defa vergi silinmesi olayını reddedebiliyor musunuz? Hayır. Nasıl vicdanınız kabul ediyor bunu? Olacak iş mi bu? Nasıl susabiliyorsunuz bunlara? Daha çok şeye sustunuz siz, her şeyi susarak geçiştiriyorsunuz” dedi.

“Zenginin, patronun vergileri siliniyor, gariban, ücretliden stopaj kesiliyor ve daha sonra biz bütün bunları söylediğimiz zaman hiçbir şekilde cevap veremiyorsunuz” diyen Gergerlioğlu, konuşmasında ayrıca, “Feryatlar yükseliyor insanlardan. Elektrik faturalarından bahsediyorlar, ayrımcılıktan bahsediyorlar ve diyorlar ki, ‘Doların hali nedir?’ Merkez Bankası Başkanı sorumsuz açıklamalar yaptı ve bugün, her şey ortada. Sonuçta ekonomi yine perişan durumda” dedi.

‘EĞLENCELİ, KOMİK’ YANITI

Gergerlioğlu’nun sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in aktardığına göre; halkın yaşadığı sorunlara ve ekonomideki kötü gidişata değinmeyen Özkan, “Grubumuzu hedef alan haksız, mesnetsiz iddiaları aynen iade ediyoruz, reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Eğlenceli, komik bir konuşmaydı, teşekkür ediyoruz” demekle yetindi. Bu sözlere HDP’li milletvekilleri tepki gösterdi.

Özkan’ın sözlerine Gergerlioğlu da “Vicdanın olmadığı için gülüyorsun; vicdanın olsa gülmezdin” karşılığını verdi.