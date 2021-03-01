Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !

Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !
3 views
15 Ekim 2021 - 13:20

Doların kırdığı rekor sonucu ekonominin perişan hale geldiğini ifade eden HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Eğlenceli, komik bir konuşmaydı, teşekkür ediyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, gündemdeki konuları değerlendirmek için söz alan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP’nin neden olduğu ekonomik yıkıma değindi.

İktidara çok sayıda eleştiride bulunan Gergerlioğlu, “Aylardır size talan edilen bütçeyi soruyoruz, o yapılan köprülerden geçen arabaların paralarının nasıl patronlara verildiğini soruyoruz. Niye konuşmuyorsunuz arkadaşlar? Bu bir vicdan meselesi. Reddedebiliyor musunuz? Hayır, reddedemiyorsunuz. Pandora belgelerini reddedebiliyor musunuz? Hayır. 5’li çetenin 128 defa vergi silinmesi olayını reddedebiliyor musunuz? Hayır. Nasıl vicdanınız kabul ediyor bunu? Olacak iş mi bu? Nasıl susabiliyorsunuz bunlara? Daha çok şeye sustunuz siz, her şeyi susarak geçiştiriyorsunuz” dedi.

“Zenginin, patronun vergileri siliniyor, gariban, ücretliden stopaj kesiliyor ve daha sonra biz bütün bunları söylediğimiz zaman hiçbir şekilde cevap veremiyorsunuz” diyen Gergerlioğlu, konuşmasında ayrıca, “Feryatlar yükseliyor insanlardan. Elektrik faturalarından bahsediyorlar, ayrımcılıktan bahsediyorlar ve diyorlar ki, ‘Doların hali nedir?’ Merkez Bankası Başkanı sorumsuz açıklamalar yaptı ve bugün, her şey ortada. Sonuçta ekonomi yine perişan durumda” dedi.

‘EĞLENCELİ, KOMİK’ YANITI

Gergerlioğlu’nun sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in aktardığına göre; halkın yaşadığı sorunlara ve ekonomideki kötü gidişata değinmeyen Özkan, “Grubumuzu hedef alan haksız, mesnetsiz iddiaları aynen iade ediyoruz, reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Eğlenceli, komik bir konuşmaydı, teşekkür ediyoruz” demekle yetindi. Bu sözlere HDP’li milletvekilleri tepki gösterdi.

Özkan’ın sözlerine Gergerlioğlu da “Vicdanın olmadığı için gülüyorsun; vicdanın olsa gülmezdin” karşılığını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
Erdoğan’ın Çağrısını Kimse SallamadıErdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bensu Soral’dan Boşanma Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Arttırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alaattin Aktaş’tan Merkez Bankası İddiası !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Bensu Soral’dan Boşanma AçıklamasıEkim 15, 2021-3:20 pm
Gün Geçtikçe Gençleşiyor !Ekim 15, 2021-12:20 pm
Eski Ortaklar Birbirlerine Girdiler !Ekim 15, 2021-12:00 pm
Nurgül Yeşilçay’dan Dünyada Bir İlkEkim 15, 2021-11:31 am
Sorumsuzluğu Ehliyetine Mal Oldu !Ekim 15, 2021-11:01 am
Aralarındaki Gerilim Sadece ŞakaymışEkim 15, 2021-10:08 am
Reuters’tan Türkiye Çarpıcı Kredi İddiası!Ekim 15, 2021-9:48 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !