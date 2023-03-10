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Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’

Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’
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10 Mart 2023 - 15:36
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin ‘bakanlık’ iddiasının kulislerde dolaştığını yazan Barış Pehlivan, ‘Söylentiler bitmedi’ dedi ve yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

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