Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı ‘bakanlık’ iddiası! ‘Söylentiler bitmedi…’

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin CHP listelerinden milletvekili olmasına yönelik iddiaları değerlendirdiği yazısında, “Söylentiler bitmedi. İnce’nin kurulacak yeni iktidarda milli eğitim bakanı olmayı istediği de ileri sürüldü. Peki, gerçek neydi? Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi aradım ve sorularımı sordum” ifadelerini kullandı.
‘KESİN DİLLE YALANLADI ANCAK…’
Muharrem İnce’nin Milli Eğitim Bakanı olmak istediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladığını kaydeden Pehlivan, bunun üzerine CHP kulislerinde bazı isimlerle de görüştüğünü ifade etti ve şöyle devam etti:
“İddianın parti genel merkezinin de kulağına geldiğini öğrendim. Edindiğim izlenim, İnce’nin kapıyı kapalı tutmadığı yönünde. Ancak CHP cephesi de şu an için böyle bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.”