DENETİM ŞART !

Türkiye’nin ekonomik sorunları, uzun yıllar boyunca biriken yapısal problemler, küresel gelişmelerin etkileri ve iç dinamiklerin bir araya gelmesiyle derinleşmiştir. Enflasyonun yükselmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim-tüketim dengesinin bozulması, temel ihtiyaçlardan sosyal aktivitelere kadar birçok alanda maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Bu durum, vatandaşların alım gücünü zayıflatmış ve gündelik yaşamlarını zorlaştırmıştır.

Vatandaş enflasyondan ciddi derecede etkileniyor. Tartışılmaz. Enflasyonun düşmesinin tek çaresi ise üretim ve önlem. Gıdada enflasyon arttıkça tarımsal alanda daha çok önlemler alınması kaçınılmaz olmaktadır. Dışa bağımlılığımızı durdurmanın tek yolunun da tarımsal üretim olduğu su götürmez bir gerçek.

Yasadışı göçmen nüfusunun artışı ise ekonomik ve sosyal denge üzerinde ek bir baskı oluşturmuştur. Kayıt dışı iş gücünün yaygınlaşması, yerel iş gücünü olumsuz etkilerken, sosyal hizmetlere olan talebin artması ekonomik yükü daha da ağırlaştırmıştır. Göçmen politikalarının yetersizliği ve bu durumun ekonomiye etkilerinin yönetilememesi, halkın üzerindeki yükü artıran önemli bir etken haline gelmiştir. Örnek vermek gerekirse sayısız düzensiz göçmenler için konut üretmek durumundayız. Bu da ev fiyatlarının ve kiraların yükselmesinin başlıca sebebi. Bunun yanında sağlık, eğitim masrafları ise cabası…

Aynı zamanda denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde çalışmaması, piyasa düzenlemelerindeki eksiklikler ve fiyat artışlarına karşı alınan önlemlerin yetersiz kalması, hayat pahalılığını daha da artırmıştır. Ne yazıkki esnaflar kontrol edilmiyor.Aynı ürün için farklı fiyatlar biçiliyor.Aynı semtte bir markette ürünün fiyatı 100 lira iken hemen biraz ilerdeki markette 150 lira.Herkes kafasına göre fiyatlandırma yapıyor.Ayrıca fiş kesmekten de imtina ediliyor.Bunlar sadece birer örnek..Tüm bu sorunlar, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve uzun vadeli stratejik planlama gerektiren bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Hem bireyler hem de kurumlar, bu süreçte daha etkili ve çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek zorundadır.