Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran‘ın öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe günü, saat 09.00’a ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Salim Güran‘ın oğlu olan Devran Güran‘ın sosyal medyadaki tehdit mesajı ortaya çıktı.
Devran Güran’ın Instagram hesabının biyografi kısmına “İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez” yazdığı görüldü.
Öte yandan Devran Güran bir paylaşımında ise, Nevzat Bahtiyar‘ı tehdit etti.
Söz konusu ifadelerin gündem olmasının ardından, şu an Devran Güran’ın hesabına ulaşılamıyor.
Güran’ın hesabını kapattığı iddia edildi.