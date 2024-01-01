Salim Güran'ın oğludan 'mermi'li paylaşım! Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti! - Sayfa 3

Devran Güran’ın Instagram hesabının biyografi kısmına “İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez” yazdığı görüldü.

Salim Güran'ın oğludan 'mermi'li paylaşım! Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti! - Sayfa 4

Öte yandan Devran Güran bir paylaşımında ise, Nevzat Bahtiyar‘ı tehdit etti.

Salim Güran'ın oğludan 'mermi'li paylaşım! Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti! - Sayfa 5

Söz konusu ifadelerin gündem olmasının ardından, şu an Devran Güran’ın hesabına ulaşılamıyor.

Salim Güran'ın oğludan 'mermi'li paylaşım! Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti! - Sayfa 6

Güran’ın hesabını kapattığı iddia edildi.