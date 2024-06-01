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Survivor’ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar…

Survivor’ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar…
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13 Kasım 2024 - 17:22

Survivor 2021’de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın ‘All Star 2024’ sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar... - Sayfa 1

Survivor 2021’de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın ‘All Star 2024’ sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar... - Sayfa 2

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, oldukça olaylı bir sezon geçirmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı.

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Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar... - Sayfa 3

RAPÇİ CANBAY İLE AŞK YAŞIYOR

Geçen aylarda rap müziğin tanınan isimlerinden Canbay ile yeni bir aşka yelken açan Kalaycıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar... - Sayfa 4

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Kalaycıoğlu, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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