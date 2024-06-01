Survivor’ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu aşka geldi! Rapçi sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlar…

Survivor 2021’de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın ‘All Star 2024’ sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Survivor 2021’de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın ‘All Star 2024’ sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, oldukça olaylı bir sezon geçirmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı.
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RAPÇİ CANBAY İLE AŞK YAŞIYOR
Geçen aylarda rap müziğin tanınan isimlerinden Canbay ile yeni bir aşka yelken açan Kalaycıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan Kalaycıoğlu, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.