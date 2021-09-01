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Demet Akalın Kovuldu mu ?

Demet Akalın Kovuldu mu ?
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08 Ekim 2021 - 11:36
Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti.

Fatih Ürek 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı.

Akalın programa bağlanarak O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? diyerek sitem etti.

“SONGÜL KARLI’YI ALIN DEDİM”

Fatih Ürek bu soruya yanıt vermezken Akalın ise o iddiayı doğruladı.

Akalın ‘Gelinim Mutfakta’dan ayrıldığını söyleyen Ürek’i onayladı. Akalın açıklamasında “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben’i alın Songül Karlı’yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir” dedi.

Fatih Ürek ise “Allah korusun” dedi.

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