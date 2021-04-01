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İl İl Haftalık Vaka Haritası Açıklandı

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İl İl Haftalık Vaka Haritası Açıklandı
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05 Ağustos 2021 - 17:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz’da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu. Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis’te arttığı bilgisini paylaşan Koca, “Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.” ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...
Son dakika haberi: Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...

 

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82, Ankara’da 165,20, İzmir’de 43,30 oldu.

Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43’tü. Siirt bu hafta 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748,39 olarak kayıtlara geçmişti.

 

Son dakika haberi: Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...

 

 

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