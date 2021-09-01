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TBMM’ye ‘Gündüz Kuşağı’ Şikâyeti!

TBMM’ye ‘Gündüz Kuşağı’ Şikâyeti!
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08 Ekim 2021 - 11:20
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda konuşan uzmanlar “gündüz kuşağı kadın programlarını” sert bir dille eleştirdi.

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