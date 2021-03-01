Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine topladı.

Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren 29 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak olan bir projeyi kabul eden Sarıkaya, son olarak sosyal medya hesabından saçları yapılırken aynadan çektiği pozlarını paylaştı.

Siyah beyaz filtreyle yayınladığı karelerine Enis Arıkan’ı da etiketleyen oyuncu, gönderisine “Enis Arıkan’ı isteği üzerine paylaşıyorum… Ee daha daha nasılsınız? (Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz)” notunu düştü.

Instagram’da 9,2 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takpçileri, Sarıkaya’ya “Seni gördük daha iyi olduk”, “Her zamanki gibi çok güzelsin”, “İyiyiz, sen nasılsın?” gibi yorumlar yağdırdı.