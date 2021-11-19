Cumhurbaşkanlığının faiz politikası belli oldu! Neden indiriliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puan faiz indirimi kararı başta ekonomistler olmak üzere kamuoyunda tepkilere yol açarken, Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey isimlerden değerlendirmeler geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bu yorumları köşesinde herhangi bir isim vermeden paylaştı. Bu kişilerin “Neden faiz indiriliyor?” sorusuna yanıtları şöyle oldu:

‘ACI REÇETE ŞİMDİ UYGULANACAK’

“Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak. Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak.”

‘YATIRIMLARI ARTIRARAK İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR’

“İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor. Bu politikanın seçilmesinde bazı ekonomik verilere güveniliyor.

Bu verilerin başında büyüme geliyor. Türkiye ekonomisi, 2021’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü. Yıl sonunda ise çift haneye kadar çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor.”

‘DÜNYADA GENEL EKONOMİK TABLO DA SORUNLU’

“Diğer veri, ihracat rakamları. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 artışla 20.8 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolar oldu. Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.”

‘EKONOMİ YÖNETİLEMİYOR ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Fırat, bu kişilerin “Türkiye’de ekonomi yönetilemiyor” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ettiğini aktardı. Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin korunduğunu belirttiklerini söyledi.

‘2022 YILI ZOR GEÇECEK’

Fırat, yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Bir buçuk yılda hükümet hedeflerine ulaşabilecek mi, göreceğiz. Ancak öyle ya da böyle, 2022 yılının zor geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.”