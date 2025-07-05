SPK’DAN 3 KİŞİYE 12,4 MİLYON TL PARA CEZASI

SPK’DAN 3 KİŞİYE 12,4 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı haftalık bülteninde, 3 kişiye toplam 12 milyon 437 bin 840 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ceza kararları, sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemler nedeniyle alındı.

SPK’nın açıklamasında, cezaların gerekçeleri arasında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve manipülasyon niteliğindeki işlemler yer aldı. Kurul, cezaların Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak verildiğini belirtti.

SPK, yatırımcıların korunması, piyasaların şeffaflığı ve güvenilirliğinin artırılması amacıyla düzenli olarak bu tür yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Bu cezalarla birlikte, sermaye piyasalarında hukuki çerçevenin dışına çıkan kişi ya da kurumlara karşı güçlü bir denetim mesajı verildi.